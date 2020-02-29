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В Финляндии предложили отменить визы для россиян из приграничных районов

10:00 29.02.2020 Источник: Газета.Ru

С предложением создать особую экономическую зону, состоящую из городов на юго-востоке Финляндии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выступил мэр финского города Савонлинна Янне Лайне. Об этом сообщает издание Uutisvuoksi.

Создание такой зоны сделает возможными безвизовые поездки в пределах приграничных районов, отметил Лайне.

Кроме того, особая экономическая зона предусматривает свободное передвижение капиталов, товаров и услуг, подчеркнул мэр. По его мнению, это усилит рост бизнеса по обе стороны границы.  Газета.Ru

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