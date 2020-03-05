Совместная делегация Минобороны РФ и МКВ находится в Бразилии со специальным визитом
11:45 05.03.2020
Первая встреча в рамках настоящей поездки состоялась 3 марта в столичном городе Бразилиа в здании Министерства обороны Федеративной Республики Бразилия. С российской стороны в переговорах приняли участие представители Минобороны России во главе с Мироновым А.М., Посол России в Бразилии Акопов С.П., военный атташе при Посольстве РФ в Бразилии, а также представители МКВ. Принимающая сторона была представлена директором Секретариата оборонной продукции Министерства обороны Бразилии Маркусом Розасом Дего Понтисом совместно с директором Департамента развития торговли Луисом Антониу Дуизит Бриту и руководителями ряда других департаментов Минобороны страны, а также представителем бразильского МИДа.
В рамках встречи была проведена подробная презентация Международного военно-технического форума «Армия-2020» бразильской стороне. Российская делегация пригласила Минобороны Бразилии принять участие в предстоящем мероприятии в составе официальной делегации на уровне министра и сформировать национальную выставочную экспозицию ОПК страны в КВЦ «Патриот».
Заместитель Министра обороны Бразилии выразил огромный интерес к Форуму. Он высоко оценил организацию «Армии», а также масштабы экспозиции и демонстрационной программы, организуемых в рамках Форума.
По итогам переговоров стороны договорились создать рабочую группу для оперативного решения возникающих вопросов по организации участия Бразилии в форуме «Армия-2020». В нее войдут представители Министерств обороны и иностранных дел Федеративной Республики Бразилия, военный атташе России в Бразилии и представители МКВ. К работе над организацией национальной выставочной экспозиции ОПК страны в рамках «Армии-2020» будет привлечена ассоциация ABIMDE, а также агентство Apex-Brasil, имеющее представительство в Москве.
Международный военно-технический форум Армия-2020 пройдет с 23 по 29 августа в КВЦ «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».
ABIMDE – Бразильская ассоциация предприятий оборонной промышленности и систем безопасности.
Apex-Brasil – Агентство по продвижению экспорта и привлечению инвестиций Бразилии.
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