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Группа по расследованию крушения "Боинга" в Донбассе продолжит работу, несмотря на начало суда по делу

19:31 08.03.2020 Источник: Интерфакс

Страны-участницы Совместной следственной группы, расследующие трагедию рейса МН17, подписали соглашение о продлении сотрудничества.

Речь об этом идет в сообщении Генеральной прокуратуры Нидерландов, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье в Амстердаме.

"Накануне судебного разбирательства, которое начнется в понедельник 9 марта, представители пяти следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов подписали Соглашение о продлении работы Совместной следственной группы (ССГ)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что продолжение работы следственной группы "гарантирует, что расследование по факту гибели MH17 будет продолжено безостановочно и параллельно с судом над четырьмя подозреваемыми".

9 марта в Гааге в судебном комплексе "Схипхол" начнется судебный процесс по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года малазийского Boeing -777.

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