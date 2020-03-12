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НОВОСТИ

Глава МИД Польши заявил о желательности улучшения отношений с Россией

10:00 12.03.2020 Источник: РБК

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил заинтересованность во встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. «Мы встречались с министром Лавровым в мае 2019 года. Я уже говорил, что охотно встречусь с господином Лавровым [снова], если будет такая возможность», — сказал Чапутович в интервью РБК. Подтверждения с российской стороны еще не было получено, уточнил он.

Говоря об уровне отношений двух стран, министр назвал их напряженными и выразил надежду, что государствам удастся найти общий язык. «Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», — отметил он. Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.

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