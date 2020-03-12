Глава МИД Польши заявил о желательности улучшения отношений с Россией
10:00 12.03.2020 Источник: РБК
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил заинтересованность во встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. «Мы встречались с министром Лавровым в мае 2019 года. Я уже говорил, что охотно встречусь с господином Лавровым [снова], если будет такая возможность», — сказал Чапутович в интервью РБК. Подтверждения с российской стороны еще не было получено, уточнил он.
Говоря об уровне отношений двух стран, министр назвал их напряженными и выразил надежду, что государствам удастся найти общий язык. «Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения», — отметил он. Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.
НОВОСТИ
- 10:32 12.03.2020
- США не согласовывали с ЕС 30-дневный запрет на въезд из Европы - Reuters
- 10:20 12.03.2020
- Парламенты ряда сибирских регионов одобрили поправки в Конституцию РФ
- 10:05 12.03.2020
- Граница Ирака подверглась бомбардировке со стороны неизвестных самолетов - СМИ
- 09:32 12.03.2020
- Харви Вайнштейн после оглашения приговора попал в больницу
- 09:20 12.03.2020
- Турецкие власти рекомендовали туроператорам отложить туристический сезон
- 09:05 12.03.2020
- Ирак и Кувейт снизили цены на нефть вслед за Саудовской Аравией - Bloomberg
- 09:00 12.03.2020
- Россия серьезно ограничивает авиасообщение с Европой
- 08:50 12.03.2020
- Минздрав полагает, что снижение курса рубля создаст проблемы при закупке лекарств
- 08:30 12.03.2020
- По данным торгов на бирже ICE в Лондоне цена на нефть марки Brent снизилась на 5,42%
- 08:10 12.03.2020
- Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его супруга
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать