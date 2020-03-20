Минфин РФ не будет сокращать бюджетные расходы в 2020 г. - Силуанов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы обеспечены необходимым ресурсами, в этом году сокращать бюджетные расходы мы не будем", - сказал он.