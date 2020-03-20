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НОВОСТИ

Минфин РФ не будет сокращать бюджетные расходы в 2020 г. - Силуанов

12:00 20.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы обеспечены необходимым ресурсами, в этом году сокращать бюджетные расходы мы не будем", - сказал он.

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