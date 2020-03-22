Столица Индии опустела из-за народного комендантского часа
13:45 22.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийцы откликнулись на призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди провести 22 марта так называемый народный комендантский час. Города страны, даже всегда оживленная столица Нью-Дели, полностью опустели на 14 часов. Закрыты магазины, работают только продовольственные лавки, и то не все. На всегда оживленных улицах видны лишь редкие прохожие в масках. Индийские железные дороги отменили все поезда дальнего следования. В Нью-Дели закрыто метро. Пассажирские автобусы, правда, ходят - для сотрудников экстренных служб.
В минувший четверг премьер-министр попросил всех жителей страны не выходить на улицы с 07:00 до 21:00 (с 04:30 до 18:30 мск). "Останьтесь дома, останьтесь здоровыми! Давайте все присоединимся к этому комендантскому часу, который придаст огромную силу в борьбе с угрозой COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - призвал Моди на своей странице в "Твиттере". И индийцы, как оказалось, вняли этому призыву.
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