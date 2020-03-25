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Мишустин пообещал строго наказывать губернаторов за недостатки в борьбе с коронавирусом

12:20 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти регионов будут строго наказаны в случае недостаточного внимания к организации больничных мест для зараженных коронавирусом. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, власти регионов должны провести необходимую работу, чтобы быть готовыми оперативно организовать больничные места для всех, кто заразится коронавирусом.

"Если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо", - сказал Мишустин.

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