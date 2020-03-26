0
0
111
НОВОСТИ

Посещение церквей в Москве также может быть ограничено - СМИ

00:45 26.03.2020 Источник: РБК

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений. Об этом РБК рассказали два собеседника в правительстве Москвы. Указ о новых мерах мэр столицы Сергей Собянин подпишет 26 марта.

«Для москвичей будет ограничено посещение религиозных организаций (ограничение не распространяется на персонал этих организаций)», — сказал один из собеседников РБК.

В синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РБК сказали, что «не располагают такой информацией». 

Часть мечетей и синагог ранее уже объявляли о закрытии для прихожан, но христианские храмы продолжали работать.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 25.03.2020
Истребитель Су-27 пропал с экранов радаров над Черным морем - МО РФ
0
295
22:00 25.03.2020
Агентство Fitch изменило прогноз российской банковской системы на "негативный"
0
323
21:20 25.03.2020
Из-за коронавируса закрылся Храм Гроба Господня в Иерусалиме
0
393
20:40 25.03.2020
Из-за коронавируса в Нидерландах уничтожают миллионы цветов
0
457
20:00 25.03.2020
Новая дата голосования по конституции будет определена отдельным документом - указ Путина
0
428
19:20 25.03.2020
Выплаты по больничному должны быть не менее одного МРОТ в месяц - Путин
0
466
18:40 25.03.2020
Неизвестные напали на Алексея Навального
0
603
18:05 25.03.2020
В Подмосковье наладили выпуск бесшовных алюминиевых водосточных систем
0
524
18:00 25.03.2020
Генпрокуратура ДНР объявила в розыск экс-президента Украины Порошенко
0
543
17:55 25.03.2020
Андрей Воробьев попросил пожилых жителей Подмосковья строго соблюдать режим самоизоляции
0
529

Возврат к списку