Новый Указ мэра Москвы: Покидать квартиру можно будет только при крайней необходимости
20:06 29.03.2020 Источник: НГ-Online
Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.
Покидать квартиру разрешается только в случаях:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,
- поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,
- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
- необходимости вынести бытовой мусор.
А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы.
В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль.
ПРИ ЭТОМ ДОМАШНИЙ РЕЖИМ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ПРАВА ГРАЖДАН ПРИЕЗЖАТЬ В ГОРОД ИЛИ УЕЗЖАТЬ ИЗ МОСКВЫ. РЕЧЬ ТОЛЬКО О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ БЕЗ ВЕСКОЙ ПРИЧИНЫ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ГОРОДУ.
2. Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). Исключение – только поездки на такси.
Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
Кроме того, указ вводит следующие дополнительные меры обеспечения соблюдения социальной дистанции и социальной поддержки москвичей в условиях режима повышенной готовности.
3. Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому.
По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.
Доставку бесплатных лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.
4. Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на 9 дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 28 марта по 5 апреля с.г. не совершат ни одной поездки в общественном транспорте.
Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.
5. Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки.
В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.
Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.
Вводимые сегодня меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас.
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