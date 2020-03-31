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На "Московской бирже" во вторник вечером рубль уверенно растет к бивалютной корзине

20:00 31.03.2020 Источник: Интерфакс

Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря росту спроса инвесторов на рисковые активы и повышению цен на нефть.

Курс доллара США составил 77,87 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,45 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,74 руб./EUR1, подешевев на 1,88 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,64 рубля - до 81,41 рубля.

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