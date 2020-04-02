Украина поддержала санкции, введенные ЕC против Белоруссии

10:20 Источник: Lenta.ru

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Ограничительные меры в отношении Минска продлили до конца февраля 2021 года. К этому решению присоединились Северная Македония, Черногория и Албания (кандидаты на вступление в ЕС), Босния и Герцеговина (потенциальный кандидат), Лихтенштейн, Норвегия, а также Украина. Теперь их политика должна соответствовать решению Совета ЕС о санкциях. Европейский союз приветствует такое обязательство.

Как отмечает украинский «24 канал», прежде всего санкции касаются запрета на продажу Белоруссии вооружения, которое может быть использовано для внутренних репрессий. Также ограничения затрагивают отдельных чиновников.

Санкции в отношении Минска ввели в 2004 году за преследование оппозиции. Прежде всего они были связаны с убийством четырех человек в 1999-2000 годах, в том числе экс-министра внутренних дел Юрия Захарченко. В 2011 году к ограничениям добавилось эмбарго на оружие. В 2016-м из санкционного списка исключили 170 человек (в том числе белорусского президента Александра Лукашенко) и 10 компаний. Однако оружейные санкции остались в силе. Lenta.Ru