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НОВОСТИ

На церемонии открытия Олимпиады в Токио упомянут пандемию коронавируса

12:00 02.04.2020 Источник: Газета.Ru

Пандемия коронавирусной инфекции станет частью церемонии открытия летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2021 году. Об этом сообщает Insidethegames. Как заявил продюсер церемонии открытия Марко Балич, мероприятие должно упоминать и отражать события, происходящие в данный момент.

Напомним, что из-за распространения нового вируса Игры перенесены с 2020 на 2021 год.  Газета.Ru

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