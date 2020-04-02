На церемонии открытия Олимпиады в Токио упомянут пандемию коронавируса

12:00 Источник: Газета.Ru

Пандемия коронавирусной инфекции станет частью церемонии открытия летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2021 году. Об этом сообщает Insidethegames. Как заявил продюсер церемонии открытия Марко Балич, мероприятие должно упоминать и отражать события, происходящие в данный момент.

Напомним, что из-за распространения нового вируса Игры перенесены с 2020 на 2021 год. Газета.Ru