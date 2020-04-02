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Москва и Минск могут находить оптимальные решения любых вопросов - Путин

12:05 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин уверен, что Москва и Минск могут решать самые сложные вопросы союзного государства. Об этом он написал в поздравительной телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Беларуси.

"Путин выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства", - сообщила пресс-служба Кремля.

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