США передали Эстонии противотанковые ракеты Raytheon Javelin

16:12 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты передали министерству обороны и Силам обороны Эстонии 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin в рамках более крупного контракта, подписанного Центром оборонных инвестиций Эстонии и Пентагоном, сообщило в четверг посольство США в Эстонии.

"Прибывший груз является продолжением наращивания оборонительного потенциала Эстонии, который укрепит стратегическую интеграцию наших стран и обеспечит оперативную совместимость между союзниками и партнерами по НАТО", - отмечается в сообщении.

В сообщении говорится, что за последние несколько лет США предоставили Эстонии помощь в обеспечении безопасности на сумму более $100 млн.