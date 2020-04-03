Данные сотовых операторов: Около 70% москвичей сидят дома
16:15 03.04.2020
Почти 70% москвичей живут в режиме самоизоляции, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией МТС.
"По данным аналитики больших данных МТС, основанной на обезличенных данных нагрузок на инфраструктуру связи, 68% абонентов МТС в Москве с 30 марта по 3 апреля находятся на самоизоляции, не меняют место нахождения и более 95% времени проводят в зоне действия одной базовой станции", - сказано в материалах компании.
Горожане стали работать удалённо и в связи с этим серьёзно вырос голосовой трафик мобильной связи, а также трафик домашнего интернета. По статистике МТС, единственным административным округом Москвы, где снизился объем голосовых услуг, стал Центральный - на 37%, при этом объем трафика мобильной передачи данных в округе уменьшился на 66%.
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