0
0
143
НОВОСТИ

Данные сотовых операторов: Около 70% москвичей сидят дома

16:15 03.04.2020

Почти 70% москвичей живут в режиме самоизоляции, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией МТС.

"По данным аналитики больших данных МТС, основанной на обезличенных данных нагрузок на инфраструктуру связи, 68% абонентов МТС в Москве с 30 марта по 3 апреля находятся на самоизоляции, не меняют место нахождения и более 95% времени проводят в зоне действия одной базовой станции", - сказано в материалах компании.

Горожане стали работать удалённо и в связи с этим серьёзно вырос голосовой трафик мобильной связи, а также трафик домашнего интернета. По статистике МТС, единственным административным округом Москвы, где снизился объем голосовых услуг, стал Центральный - на 37%, при этом объем трафика мобильной передачи данных в округе уменьшился на 66%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 03.04.2020
Граждане могут посещать супермаркеты не у дома - Минпромторг
0
0
17:12 03.04.2020
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
0
71
17:00 03.04.2020
РФ в ночь на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев - СМИ
0
100
16:32 03.04.2020
Меркель вышла на работу после изоляции
0
125
16:12 03.04.2020
Набиуллина допустила рост безработицы на фоне коронавируса
0
140
16:00 03.04.2020
В Китае больше не будут перевоспитывать проституток в трудовых лагерях
0
177
15:42 03.04.2020
В Москве для контроля за больными COVID-19 запущен "Социальный мониторинг"
0
189
15:32 03.04.2020
Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
0
195
15:12 03.04.2020
РЖД предоставят скидки на перевозку продуктов питания
0
221
15:00 03.04.2020
Лукашенко поручил заполнить нефтью хранилища в регионах Белоруссии
0
263

Возврат к списку