Сообщение о принудительном вакцинировании от коронавируса на дому ложное - департамент здравоохранения

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о принудительном вакцинировании от коронавируса на дому в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в департаменте здравоохранения столицы.

"В интернете распространяется ложное сообщение о принудительном вакцинировании от коронавируса на дому. Эта информация не соответствует действительности. На сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует, никаких обходов с предложениями сделать такую прививку не проводится", - сказали в ведомстве.

Также в департаменте попросили москвичей доверять только официальным источникам информации: сайту департамента здравоохранения Москвы и порталу мэра и правительства Москвы.