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Учебный год в ряде школ может быть продлен - Минпросвещения

12:45 04.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебный год в ряде школ России может быть продлен до начала единого государственного экзамена - 8 июня. Об этом сообщил в субботу министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире "Домашнего часа" на официальной странице Минпросвещения в "ВКонтакте".

"То, что касается сегодняшней ситуации, до 8 июня в ряде школ может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена... Мы будем смотреть в целом, как ситуация будет развиваться", - сказал он.

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