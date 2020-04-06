Кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для обращений о кредитных каникулах

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ утвердило максимальный размер потребительских кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от последствий пандемии коронавируса, имеют право обратиться за кредитными каникулами, следует из постановления.

Максимальный размер для потребительских кредитов составляет 250 тыс. руб., для потребительских кредитов индивидуальным предпринимателям - 300 тыс. руб., для автокредитов - 600 тыс. руб.

Предельный размер для кредитов, выданных не для предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, - 1,5 млн руб.