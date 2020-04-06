В РФ не зафиксировано превышение радиационного фона из-за пожара в районе Чернобыля

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России не зафиксировано превышение радиационного фона из-за пожара в Чернобыле. Ранее Госэкоинспекция Украины сообщала, что уровень радиации в очаге возгорания превышает норму в 16 раз.

Директор департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Черемисинов заявил радиостанции«Говорит Москва», что на границе все показатели не превышают предельно допустимых значений.

«Я узнал это от вас, мне кажется, что это фейк. Нет никакой радиации на границе, всё в порядке. Во-первых, у нас работает огромное количество специальных пунктов, которые контролируют радиацию. Во-вторых, радиация полезна, а в условиях коронавируса — это вообще то, что надо. Долгожители живут в горах, потому что там выше уровень гамма-излучения. Мы заключили контракт на стерилизацию порядка 80 миллионов масок путём радиации, она полезна в данном случае».

Рослесхоз мониторит обстановку, риска перехода пожара на территорию России нет, сообщили в Минприроды РФ радиостанции «Говорит Москва».

«Рослесхоз осуществляет круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на границе с Украиной. На данный момент пожар на территории зоны отчуждения находится в 200 км от границы с Брянской областью. Риск перехода огня через границу на сегодняшний день отсутствует».

В зоне отчуждения украинской АЭС горит 100 гектаров леса, ранее сообщил исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов. По его словам, «сначала кто-то поджёг траву, затем огонь перебросился на деревья». К тушению огня привлечена авиация, сброшено более 64 тонн воды.