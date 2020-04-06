Минздрав допускает, что привитые БЦЖ могут быть лучше защищены от коронавируса
21:20 06.04.2020 Источник: Интерфакс
Противотуберкулезная вакцина БЦЖ, которую в России массово вводят новорожденным в первые дни жизни, возможно, обеспечивает дополнительную защиту от коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сейчас появились данные о том, что, скажем, то население, которое проходило вакцинацию от БЦЖ, (у них) течение заболевания более легкое. Что количество летальных исходов меньше. И в том числе приводятся соседние страны, где проводилась вакцинация против туберкулеза и где не проводилась. Наше население вакцинировано. Если это действительно статистически будет достоверно, да, у нас в этой ситуации вроде как есть дополнительная протекция", - сказал Мурашко в интервью журналисту Владимиру Познеру.
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