RT открывает статистику YouTube-просмотров в ответ на обвинения в накрутке

19:29

Представители RT открыли пользователям статистику просмотров своего YouTube-канала, ответив таким образом на обвинения Любови Соболь из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), заявившей, что количество просмотров сюжетов телеканала накручивается. По мнению Соболь, что признаками накрутки может быть статистика просмотров, комментариев и география аудитории.

Корреспондент телеканала Мурад Газдиев опубликовал ответное видео, проанализировав для сравнения ролик CNN на YouTube, набравший 8 млн просмотров и 180 комментариев, видео BBC (около 4 млн просмотров и 379 комментариев), а также один из сюжетов RT. «Прямо внутри YouTube есть специальный раздел, называется «Аналитика», – напомнил Газдиев. – Дамы и господа, 70% трафика – 14 млн просмотров – раздел «Рекомендации» от самого YouTube. То есть YouTube сам рекомендовал пользователям наше видео. 30% пришло из спортивного раздела того же YouTube. Это означает, что сам YouTube, его алгоритм, который никто извне не может контролировать, выбрал это видео и начал предлагать его пользователям. И пользователи на него кликали». Также Гадзиев показал статистику географии пользователей: «Как ни странно, Китая тут нет, в топе – Бразилия. Вот вам и море комментов на португальском».

Журналист RT также опроверг слова о том, что просмотры сюжетам канала накручиваются через порносайты. «Открываем аналитику в том же YouTube и смотрим на источники трафика. Как оказывается, 94% трафика на это видео пришло от тех же рекомендаций от YouTube, того же алгоритма, но менее 0,3% пришли от внешнего источника, от тех самых «порносайтов», о которых говорит Соболь. Давайте посмотрим. Вот они, мизерное количество от общего числа просмотров и, как ни странно, ни одного порносайта даже тут нет», – отметил представитель RT.