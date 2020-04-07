Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым по закрытию региона
13:05 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не видит противоречий между правительством РФ и главой Чечни Рамзаном Кадыровым по вопросу закрытия границ региона.
"Нет, мы не видим противоречия, [премьер-министр РФ Михаил] Мишустин говорил о недопустимости вообще закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речь не идет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник. По его словам, "поэтому до тех пор, пока нет каких-то иных сигналов, здесь вряд ли можно говорить о каких-то противоречиях".
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