Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым по закрытию региона

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не видит противоречий между правительством РФ и главой Чечни Рамзаном Кадыровым по вопросу закрытия границ региона.

"Нет, мы не видим противоречия, [премьер-министр РФ Михаил] Мишустин говорил о недопустимости вообще закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речь не идет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник. По его словам, "поэтому до тех пор, пока нет каких-то иных сигналов, здесь вряд ли можно говорить о каких-то противоречиях".