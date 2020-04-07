Путин попросил совета у экспертов, можно ли будет сократить число нерабочих дней в апреле
17:00 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить, возможно ли в ближайшее время сократить период нерабочих дней, который сейчас установлен на срок до 30 апреля.
Открывая во вторник совещание с экспертами в режиме видеоконференции по вопросам развития ситуации с коронавирусом, глава государства напомнил об организации режима вынужденных нерабочих дней.
"Очень важно услышать ваши мнения, уважаемые друзья, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу", - обратился Путин к участникам мероприятия.
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