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В городе Светлый демонтируют лавочки, чтобы люди не нарушали режим самоизоляции

10:05 09.04.2020 Источник: РОСБАЛТ

В городе Светлый под Калининградом приступили к демонтажу уличных скамеек, чтобы жители не выходили гулять и не нарушали карантин. Об этом говорится в заявлении главы города Александра Блинова, которое приводит пресс-служба МО «Светловский городской округ».

По мнению Блинова, хорошая погода «провоцирует людей» нарушать карантин, в связи с чем принято решение убрать все скамейки в общественных местах.

Добавим, что в Калининградской области к 8 апреля выявили 49 заболевших.  Росбалт

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