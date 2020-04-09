В городе Светлый демонтируют лавочки, чтобы люди не нарушали режим самоизоляции

10:05 Источник: РОСБАЛТ

В городе Светлый под Калининградом приступили к демонтажу уличных скамеек, чтобы жители не выходили гулять и не нарушали карантин. Об этом говорится в заявлении главы города Александра Блинова, которое приводит пресс-служба МО «Светловский городской округ».

По мнению Блинова, хорошая погода «провоцирует людей» нарушать карантин, в связи с чем принято решение убрать все скамейки в общественных местах.

Добавим, что в Калининградской области к 8 апреля выявили 49 заболевших. Росбалт