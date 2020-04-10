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Центральная больница РПЦ начала проверку московских монастырей на коронавирус

12:32 10.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная клиническая больница Московской патриархии святителя Алексия митрополита Московского начала выездное тестирование насельников московских монастырей на коронавирус, сообщается в пятницу в телеграм-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"В условиях угрозы распространения коронавируса Центральная клиническая больница Московской патриархии святителя Алексия митрополита Московского начала выездное тестирование насельников монастырей города Москвы. Монашествующие столичных обителей сдадут анализы на коронавирусную инфекцию в целях обеспечения санитарно- эпидемиологической безопасности", - написано в сообщении рабочей группы.

Согласно ее информации, 10 апреля тестирование пройдет в Донском ставропигиальном мужском монастыре.

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