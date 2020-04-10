Сроков окончания пандемии коронавируса никто назвать не сможет - Попова

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто не может назвать сроков окончания пандемии коронавируса в мире, какие-либо четкие прогнозы также невозможно выстроить. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу на заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Сегодня, безусловно, мы живем в новой реальности. Сроков окончания этой ситуации не может назвать никто в мире. Как поведет себя вирус, с которым мы знакомы всего три месяца, тоже четких прогнозов ни одна страна в мире и ученые не могут выстроить", - сказала она.