Операторы снова выступили против перехода на «Витрину ТВ»
11:10 13.04.2020 Источник: НГ-Online
Операторы платного телевидения просят власти приостановить рассмотрение законопроекта о едином поставщике ТВ-контента в интернете. Соответствующее письмо Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила в правительство и Госдуму.
Законопроект, предполагающий создание единого поставщика контента для получения стриминга 20 основных федеральных телеканалов интернет-площадкам, был внесен в Госдуму в июле. Цель законопроекта — легальное распространение каналов и защита их от пиратства.
В декабре вещатели сообщили ТВ-операторам, что с февраля они должны распространять интернет-версии каналов только через плеер «Витрина ТВ», принадлежащий крупным телехолдингам. (Учредители «Витрины» — «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и входящий в нее «СТС Медиа», «Первый канал» и ВГТРК). Позже этот ультиматум был продлен до 1 мая.
Если законопроект будет принят, операторам платного ТВ придется устанавливать новый софт для распространения эфира телеканалов через свои платформы. Операторы уже жаловались на этот законопроект в правительство и Госдуму, против законопроекта выступала и Торгово-промышленная палата РФ, считающая, что его принятие приведет к росту цен на услуги для абонентов.
Вера Цветкова
НОВОСТИ
- 12:05 13.04.2020
- Цена нефти Brent на бирже в Лондоне опустилась ниже $31 за баррель
- 12:00 13.04.2020
- От последствий коронавируса скончался бывший главный раввин Израиля
- 11:32 13.04.2020
- Кабмин РФ выделил около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
- 11:20 13.04.2020
- В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек
- 11:05 13.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 18,3 тыс. человек
- 11:00 13.04.2020
- Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из- за задымления в кабине пилотов
- 10:32 13.04.2020
- В ОП предложили ужесточить наказание за травлю в интернете
- 10:20 13.04.2020
- Названы российские регионы-лидеры по количеству преступлений
- 10:05 13.04.2020
- РФ увеличила выпуск антисептиков в 6 раз, до 300 тысяч литров в сутки - Минпромторг
- 10:00 13.04.2020
- Бориса Джонсона выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать