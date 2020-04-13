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НОВОСТИ

Операторы снова выступили против перехода на «Витрину ТВ»

11:10 13.04.2020 Источник: НГ-Online

Операторы платного телевидения просят власти приостановить рассмотрение законопроекта о едином поставщике ТВ-контента в интернете. Соответствующее письмо Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила в правительство и Госдуму.

Законопроект, предполагающий создание единого поставщика контента для получения стриминга 20 основных федеральных телеканалов интернет-площадкам, был внесен в Госдуму в июле. Цель законопроекта — легальное распространение каналов и защита их от пиратства.

В декабре вещатели сообщили ТВ-операторам, что с февраля они должны распространять интернет-версии каналов только через плеер «Витрина ТВ», принадлежащий крупным телехолдингам. (Учредители «Витрины» — «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и входящий в нее «СТС Медиа», «Первый канал» и ВГТРК). Позже этот ультиматум был продлен до 1 мая.

Если законопроект будет принят, операторам платного ТВ придется устанавливать новый софт для распространения эфира телеканалов через свои платформы. Операторы уже жаловались на этот законопроект в правительство и Госдуму, против законопроекта выступала и Торгово-промышленная палата РФ, считающая, что его принятие приведет к росту цен на услуги для абонентов.

Вера Цветкова

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