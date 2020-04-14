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НОВОСТИ

В Турции намерены освободить около 90 тысяч заключенных

17:40 14.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Турецкие власти намерены освободить около 90 тысяч заключенных. Такой законопроект одобрил парламент страны. В то же время правозащитники раскритиковали документ. Поскольку эта мера не коснется тех, кого преследуют за политическую деятельность, — пишет Deutsche Welle.

Ранее с призывом освободить заключенных журналистов и правозащитных активистов к официальной Анкаре обратился Международный ПЕН-Клуб. Его представители говорят о плохой гигиене во многих турецких тюрьмах.  Эхо Москвы

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