В Турции намерены освободить около 90 тысяч заключенных
17:40 14.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Турецкие власти намерены освободить около 90 тысяч заключенных. Такой законопроект одобрил парламент страны. В то же время правозащитники раскритиковали документ. Поскольку эта мера не коснется тех, кого преследуют за политическую деятельность, — пишет Deutsche Welle.
Ранее с призывом освободить заключенных журналистов и правозащитных активистов к официальной Анкаре обратился Международный ПЕН-Клуб. Его представители говорят о плохой гигиене во многих турецких тюрьмах. Эхо Москвы
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