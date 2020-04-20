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Нельзя исключать ни одну версию происхождения COVID-19 - Скворцова

20:37 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Версию искусственного происхождения коронавируса нового типа исключать нельзя. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Мне представляется, что здесь нужно не гадать, а нужно очень серьезные провести исследования. Исключить нельзя ни одну, ни другую версию", - сказала она в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.

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