Нельзя исключать ни одну версию происхождения COVID-19 - Скворцова

20:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Версию искусственного происхождения коронавируса нового типа исключать нельзя. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Мне представляется, что здесь нужно не гадать, а нужно очень серьезные провести исследования. Исключить нельзя ни одну, ни другую версию", - сказала она в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.