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Число смертей в Англии от COVID-19 на 41% выше официальных данных - статистическая служба

16:12 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших в Англии и Уэльсе пациентов от болезни, вызываемой коронавирусом нового типа COVID-19 и сопутствующих осложнений, на 41% превышает распространенную официально статистику. Об этом говорится в заявлении Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), которое во вторник цитирует агентство Рейтер.

По распространенным данным, по состоянию на 10 апреля сотрудники ONS насчитали в Англии и Уэльсе 13 121 летальный исход от последствий болезни, вызываемой коронавирусом нового типа. Официально же сообщалось о 9 288 случаях. Однако в правительственную статистику попадают лишь случаи смерти, произошедшие в больницах, и не учитываются смерти за их пределами.

По данным, обнародованным британским Минздравом 20 апреля, к настоящему времени в стране проведено более 500 тыс. анализов на новый коронавирус (включая повторные), выявлено почти 125 тыс. случаев заражения. Число летальных исходов превысило 16,5 тыс. По признанию представителей Минздрава, еще около 1,5-2 тыс. случаев смерти, произошедших вне больниц, могут оставаться неучтенными в официальной статистике ведомства. В последние два дня суточный прирост летальных исходов стал существенно меньше, достигнув в понедельник самого низкого показателя с 6 апреля, что может указывать на то, что пик распространения заболевания был преодолен благодаря введенному 23 марта карантину.

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