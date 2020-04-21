Число смертей в Англии от COVID-19 на 41% выше официальных данных - статистическая служба
16:12 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число умерших в Англии и Уэльсе пациентов от болезни, вызываемой коронавирусом нового типа COVID-19 и сопутствующих осложнений, на 41% превышает распространенную официально статистику. Об этом говорится в заявлении Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), которое во вторник цитирует агентство Рейтер.
По распространенным данным, по состоянию на 10 апреля сотрудники ONS насчитали в Англии и Уэльсе 13 121 летальный исход от последствий болезни, вызываемой коронавирусом нового типа. Официально же сообщалось о 9 288 случаях. Однако в правительственную статистику попадают лишь случаи смерти, произошедшие в больницах, и не учитываются смерти за их пределами.
По данным, обнародованным британским Минздравом 20 апреля, к настоящему времени в стране проведено более 500 тыс. анализов на новый коронавирус (включая повторные), выявлено почти 125 тыс. случаев заражения. Число летальных исходов превысило 16,5 тыс. По признанию представителей Минздрава, еще около 1,5-2 тыс. случаев смерти, произошедших вне больниц, могут оставаться неучтенными в официальной статистике ведомства. В последние два дня суточный прирост летальных исходов стал существенно меньше, достигнув в понедельник самого низкого показателя с 6 апреля, что может указывать на то, что пик распространения заболевания был преодолен благодаря введенному 23 марта карантину.
НОВОСТИ
- 16:00 21.04.2020
- РФ и Турция ведут переговоры о поставке новой партии С-400 - источник
- 12:05 21.04.2020
- Часть гражданского населения сможет получать медпомощь в воинских частях - проект приказа Минобороны РФ
- 10:32 21.04.2020
- Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля - SANA
- 12:00 20.04.2020
- Парадные расчеты, тренировавшиеся в Алабине, поместят в двухнедельный карантин - МО РФ
- 10:32 20.04.2020
- США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
- 20:18 19.04.2020
- Выставка мультимедийного проекта «Дорога памяти» будет пополнена экспонатами ДОСААФ
- 16:30 19.04.2020
- Танки "Армата" испытывали в Сирии, на них есть заказы из-за рубежа - Мантуров
- 19:30 18.04.2020
- Путин поручил Минобороны рассмотреть привлечение армии к борьбе с пандемией
- 12:32 17.04.2020
- Тесты 31 нахимовца, находящегося в Москве, дали положительные результаты - МО РФ
- 10:00 17.04.2020
- В военном училище в Тюмени введен карантин после регистрации очага коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать