На открытом воздухе носить маску не обязательно - Роскачество

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Носить маску на открытом воздухе не обязательно, если не планируется встреча с потенциальными носителями вируса. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Роскачества.

"Маску не обязательно носить на открытом воздухе (на улице), если не планируется встреча с потенциальными носителями вируса, и дома, если в семье все здоровы и находятся на самоизоляции", - отмечается в сообщении.

Эксперты также советуют носить маску не более двух часов. В Роскачестве рекомендуют при надевании развернуть складки для более плотного прилегания маски к лицу. Если в маску вшито крепление в области носа, специалисты советуют плотно подогнать его по спинке носа. "Если маска случайно испачкалась, ее следует тут же менять. Одноразовые маски используйте один раз - на то они и одноразовые: они теряют свои свойства и стерильность и могут стать источником инфекции", - подчеркивают специалисты.

Кроме того, по их данным, обезопасить себя также можно, надев в комплекте с маской специальные герметичные очки, поскольку вирус может проникнуть в организм не только через рот и нос, но и через глаза. Самый простой вариант - очки для плавания. Очки в обычных оправах, с диоптриями или солнцезащитные, не годятся. Защитный экран на все лицо - хорошее подспорье, но не идеальное: он защищает глаза от брызг, но не изолирует их от внешней среды полностью, считают в Роскачестве.