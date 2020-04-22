Россияне ощутили падение доходов - опрос

11:32 Источник: Ведомости

Доходы россиян уже начали падать, показал опрос 1500 человек, проведенный «ИнФОМом» по заказу Центробанка. Более трети респондентов пожаловались на ухудшение своего материального положения: у 19% доходы упали незначительно, но у 16% – серьезно. 36% опрошенных ждут, что ситуация ухудшится через месяц.

Кризис ударил и по наемным работникам, и по предпринимателям, показал опрос. 20% опрошенных, работающих по найму, полностью или частично потеряли доход. 41% предпринимателей и самозанятых пришлось остановить работу, а еще 33% сообщили о сокращении доходов. Но настроения у них все же лучше, чем у наемных работников: в начале апреля каждый пятый ждал роста доходов по сравнению с началом года и каждый четвертый – сохранения их на уровне марта.

Также люди опасаются увольнений. Из работающих по найму в этом признался каждый 11-й работник. Тех, кто уже потерял работу, пока немного – 2%. Ведомости

