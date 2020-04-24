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НОВОСТИ

Проект #Готовпомочь объединит в соцсетях неравнодушных россиян

18:27 24.04.2020

Креативное агентство Smetana при информационной поддержке Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы запускает социальный проект #ГотовПомочь. Этот хештег объединит СМИ, бренды, бизнес, блогеров и обычных людей, которые готовы оказать помощь всем, кому она нужна во время пандемии. 

Принять участие в проекте просто: достаточно опубликовать короткий рассказ о своих возможностях с тегом #ГотовПомочь на своих страницах в соцсетях.

Например, о себе и своей работе могут сообщить те, кто поддерживает других, организовывая онлайн-уроки или тренировки, оказывая консультационную поддержку бизнесу или помогая как частный психолог. Об этом можно рассказать в соцсетях под тегом #ГотовПомочь,  чтобы как можно больше людей узнало о новых возможностях. 

Визуальным образом акции стало изображение сердца, которое символизирует готовность участников делиться своими ресурсами и возможностями с теми, кому требуется помощь.

Для того, чтобы поддержать акцию #Готовпомочь, на сайте готовпомочь.рф можно скачать значок сердца и использовать его в оформлении постов. Размещение под публикацией хэштега объединит все объявления о помощи в соцсетях проекта и обеспечит удобную навигацию по идеям и постам. Сайт проекта также станет площадкой для сбора благотворительной помощи фондам, которые помогают бороться с последствиями эпидемии и поддерживают медиков, пожилых и социально незащищенных людей. Партнером сбора средств выступает платформа Добро Mail.ru.


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