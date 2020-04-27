В российской армии выявлено почти 900 случаев заражения коронавирусом

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 900 случаев заражения коронавирусом выявлено в Вооруженных силах РФ с марта по 26 апреля. Об этом говорится в воскресенье в бюллетене Минобороны РФ.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля с. г. установлено 874 военнослужащих с положительными результатами [анализа на коронавирус]", - сообщается в документе.

В бюллетене уточняется, что из заразившихся проходят лечение в госпиталях Минобороны 314 человек, в изоляторах по месту службы - 175, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - шесть человек. Еще 379 человек изолированы на дому.

Четверо военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, в том числе один - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в состоянии средней тяжести - 15 человек, остальные - без симптомов заболевания.

В документе также сообщается, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией во всех воинских частях и организациях Минобороны ежедневно проводится профилактическая диагностика личного состава, дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений, материальных средств. Развернуты 5554 стационарных контрольных пункта термометрии, весь личный состав Вооруженных сил РФ, прибыв на службу, проходит медицинский осмотр с замером температуры тела.