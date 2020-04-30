Сбербанк и Cognitive Pilot повысят производительность труда аграриев при помощи искусственного интеллекта

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Сбербанк завершил первую сделку по продаже системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot. Это система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. Система разработана компанией Cognitive Pilot, совместным предприятием Сбербанка и группы Cognitive Technologies. Программно-аппаратный комплекс приобрела компания «Эртен» из Ростовской области (занимается производством зерна). Она установит систему Cognitive Agro Pilot на имеющиеся у нее в парке зерноуборочные комбайны «Ростсельмаш ACROS 595 Plus».

«Мы, как и наши клиенты, работающие в сельском хозяйстве, понимаем, что искусственный интеллект — это не будущее, а сегодняшняя реальность, - исполнительный директор Управления развития бизнеса по отраслям Сбербанка Татьяна Крейтор. - Именно технологии искусственного интеллекта помогают по-новому посмотреть на процесс оптимизации производственного цикла компании и сделать предпринимательскую деятельность более эффективной. Считаем, что использование новейших технологий даст сельскому хозяйству нашей страны новый импульс к развитию».

По оценке компании Cognitive Pilot общий размер экономии российских фермеров за счет применения системы составит в этом сезоне свыше 500 млн руб. «Использование системы Cognitive Agro Pilotпозволяет сократить потери зерна при уборке до двух раз, - говорит генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова. - Также система существенно сокращает затраты и одновременно повышает эффективность всего технологического процесса уборки урожая, что крайне важно в текущих непростых экономических условиях. Мы рады, что наши инновационные решения находят тех, для кого они предназначены, и помогают фермерам снижать себестоимость получаемой ими продукции».

Система Cognitive Agro Pilot анализирует поступающие изображения с видеокамеры и, при помощи модифицированной под агротехнические задачи конволюционной нейронной сети глубокого обучения «понимает» типы и положения объектов по ходу движения, строит траекторию движения комбайна и передает необходимые команды для выполнения маневров. Это первая в мире система, которая «видит» и «понимает» обстановку по ходу движения, что выгодно отличает Cognitive Agro Pilot от зарубежных систем, которые, как правило, используют в своих моделях целый набор сенсоров. Система способна обнаруживать и отслеживать положение кромки скошенной культуры, валков, рядков культур (кукуруза, подсолнечник), зону окончания поля, препятствия, технику и людей. В автоматическом режиме система объезжает препятствия и останавливается при угрозе столкновения с другой техникой или людьми. Кроме того, она может быть легко переустановлена с одного вида техники на другой.

Отметим, что Cognitive Agro Pilot обеспечивает безопасную работу автопилота в сложных погодных условиях и при любой освещенности. Система не использует комплекс GPS-навигации и RTK поправки, за которые фермеру нужно платить. Система успешно внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в целом ряде регионов России, например, в Томской, Курганской, Белгородской областях, Татарстане.