Разведка США подтвердила, что не докладывала Трампу о коронавирусе до конца января
09:00 04.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация о том, что первые предупреждения американской разведки об опасности нового коронавируса поступали президенту США Дональду Трампу еще в начале января, не соответствует действительности. Сообщение об этом американский лидер опубликовал в воскресенье на своей странице в "Твиттере".
"Разведка только что доложила мне, что я был прав. Они не поднимали тему коронавируса до последних чисел января, и это было прямо перед тем, как я запретил въезд в США из Китая. Кроме того, они говорили о вирусе между делом, как о чем-то не представляющем опасности", - написал он. "Лживые СМИ опять все неверно поняли", - добавил Трамп.
Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила, что разведка неоднократно докладывала Трампу о серьезности угрозы коронавируса, а первое подобное уведомление американская администрация получила еще 3 января.
НОВОСТИ
- 09:50 04.05.2020
- Минюст России готовит к открытию интернет-портал по бесплатной юридической помощи населению
- 09:43 04.05.2020
- Попова: Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день невозможно
- 09:36 04.05.2020
- На аукцион попала песня Маккартни и Старра, которая ранее никогда не издавалась
- 09:31 04.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в мире на 4 мая, 2020
- 09:15 04.05.2020
- МВБ США назвало возможную причину сокрытия Китаем данных о новом коронавирусе - СМИ
- 21:20 03.05.2020
- Репетиция воздушного парада Победы пройдет над Москвой утром 4 мая
- 20:30 03.05.2020
- Минобороны РФ представило статистику по зараженным COVID-19 в армии
- 20:15 03.05.2020
- За время режима самоизоляции в России выросло потребление алкоголя - Минздрав
- 20:00 03.05.2020
- В Канаде ученые нашли антитела, которые, вероятно, помогут в создании лекарства от COVID-19
- 19:00 03.05.2020
- Российский автопром будет загружен производством общественного транспорта - Мантуров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать