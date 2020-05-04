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Разведка США подтвердила, что не докладывала Трампу о коронавирусе до конца января

09:00 04.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о том, что первые предупреждения американской разведки об опасности нового коронавируса поступали президенту США Дональду Трампу еще в начале января, не соответствует действительности. Сообщение об этом американский лидер опубликовал в воскресенье на своей странице в "Твиттере".

"Разведка только что доложила мне, что я был прав. Они не поднимали тему коронавируса до последних чисел января, и это было прямо перед тем, как я запретил въезд в США из Китая. Кроме того, они говорили о вирусе между делом, как о чем-то не представляющем опасности", - написал он. "Лживые СМИ опять все неверно поняли", - добавил Трамп.

Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила, что разведка неоднократно докладывала Трампу о серьезности угрозы коронавируса, а первое подобное уведомление американская администрация получила еще 3 января.

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