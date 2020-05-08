Сбербанк к Дню Победы предложил клиентам вклад с отчислениями в благотворительный фонд
13:11 08.05.2020
К 75-летию Великой Победы Сбербанк запустил специальный вклад «Помню. Горжусь», в котором будут удвоены благотворительные отчисления в фонд «Память поколений». Такой вклад клиенты банка смогут открыть с 8 по 31 мая по ставке 4,7% годовых. Один рубль с каждой 1000 рублей, размещенных во вклад, после выплаты процентов будет направлен в фонд, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. По прогнозам банка, таким образом, в фонд будет перечислено не менее 100 млн рублей. Минимальный размер вклада - 50 000 рублей, максимальный - неограничен. Срок размещения средств — шесть месяцев, пополнение и досрочное снятие (за исключением процентов) не предусмотрены. Вклад можно открыть в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн».
«Специальные вклады ко Дню Победы — добрая традиция Сбербанка, - говорит заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. - В этом году нас ждет особая, юбилейная дата. И задача нашего вклада "Помню. Горжусь" — не только дать нашим клиентам возможность безопасно разместить свои средства по повышенной ставке, но и помочь ветеранам. Эту задачу отлично решает наш надежный партнер — фонд "Память поколений", который адресно помогает участникам боевых действий сохранять жизнь и здоровье».
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