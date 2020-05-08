0
0
176
НОВОСТИ

Сбербанк к Дню Победы предложил клиентам вклад с отчислениями в благотворительный фонд

13:11 08.05.2020

К 75-летию Великой Победы Сбербанк запустил специальный вклад «Помню. Горжусь», в котором будут удвоены благотворительные отчисления в фонд «Память поколений». Такой вклад клиенты банка смогут открыть с 8 по 31 мая по ставке 4,7% годовых. Один рубль с каждой 1000 рублей, размещенных во вклад, после выплаты процентов будет направлен в фонд, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. По прогнозам банка, таким образом, в фонд будет перечислено не менее 100 млн рублей. Минимальный размер вклада - 50 000 рублей, максимальный - неограничен. Срок размещения средств — шесть месяцев, пополнение и досрочное снятие (за исключением процентов) не предусмотрены. Вклад можно открыть в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн». 

«Специальные вклады ко Дню Победы — добрая традиция Сбербанка, - говорит заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. - В этом году нас ждет особая, юбилейная дата. И задача нашего вклада "Помню. Горжусь" — не только дать нашим клиентам возможность безопасно разместить свои средства по повышенной ставке, но и помочь ветеранам. Эту задачу отлично решает наш надежный партнер — фонд "Память поколений", который адресно помогает участникам боевых действий сохранять жизнь и здоровье».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:33 08.05.2020
Собянин: Строгий домашний режим не помешает поздравить ветеранов с 9 Мая
0
14
14:00 08.05.2020
Университеты готовятся принимать экзамены в дистанционно Минобрнауки -
0
85
13:45 08.05.2020
В ответ на действия Грузии, Украина не будет отзывать своего посла из Тбилиси
0
122
13:18 08.05.2020
МКБ и "ИНКАХРАН" запустили услугу доставки наличных
0
150
13:05 08.05.2020
Мурашко: Ориентироваться с ЕГЭ на июнь точно нельзя
0
169
13:00 08.05.2020
Группа граждан Франции пожаловалась в суд на государство
0
175
12:05 08.05.2020
Путин и Меркель провели телефонную беседу
0
222
11:54 08.05.2020
Андрей Воробьев продлил режим ограничений в Подмосковье до 31 мая
0
249
11:53 08.05.2020
РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы
0
259
11:16 08.05.2020
Лечащие больных с COVID-19 медики получат доплаты от Москвы
0
252

Возврат к списку