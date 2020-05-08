Университеты готовятся принимать экзамены в дистанционно Минобрнауки -
14:00 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские вузы готовы зачислить абитуриентов в максимально короткие сроки по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), учебный год пока что планируется начать 1 сентября, но вопрос организации приемной кампании в условиях коронавируса требует широкого обсуждения с экспертным сообществом и профильными ведомствами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Организации высшего образования готовы зачислить абитуриентов в максимально короткие сроки по результатам ЕГЭ и начать учебный год с 1 сентября. Документы на поступление будут приниматься онлайн. В тех случаях, когда экзамен, в соответствии с правилами и стандартами вузов, требует очного присутствия студента, университеты готовятся принимать экзамены в дистанционном формате", - сообщили в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 13:45 08.05.2020
- В ответ на действия Грузии, Украина не будет отзывать своего посла из Тбилиси
- 13:18 08.05.2020
- МКБ и "ИНКАХРАН" запустили услугу доставки наличных
- 13:11 08.05.2020
- Сбербанк к Дню Победы предложил клиентам вклад с отчислениями в благотворительный фонд
- 13:05 08.05.2020
- Мурашко: Ориентироваться с ЕГЭ на июнь точно нельзя
- 13:00 08.05.2020
- Группа граждан Франции пожаловалась в суд на государство
- 12:05 08.05.2020
- Путин и Меркель провели телефонную беседу
- 11:54 08.05.2020
- Андрей Воробьев продлил режим ограничений в Подмосковье до 31 мая
- 11:53 08.05.2020
- РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы
- 11:16 08.05.2020
- Лечащие больных с COVID-19 медики получат доплаты от Москвы
- 11:05 08.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в Москве на 8 мая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать