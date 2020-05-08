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Университеты готовятся принимать экзамены в дистанционно Минобрнауки -

14:00 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вузы готовы зачислить абитуриентов в максимально короткие сроки по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), учебный год пока что планируется начать 1 сентября, но вопрос организации приемной кампании в условиях коронавируса требует широкого обсуждения с экспертным сообществом и профильными ведомствами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Организации высшего образования готовы зачислить абитуриентов в максимально короткие сроки по результатам ЕГЭ и начать учебный год с 1 сентября. Документы на поступление будут приниматься онлайн. В тех случаях, когда экзамен, в соответствии с правилами и стандартами вузов, требует очного присутствия студента, университеты готовятся принимать экзамены в дистанционном формате", - сообщили в пресс-службе.

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