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НОВОСТИ

Сбербанк построит для пострадавших от наводнения Тулуне городскую больницу

13:43 15.05.2020

 Сбербанк отправил в город Тулун Иркутской области первые модули для возведения инфекционного отделения городской больницы. В ближайшее время начнется их монтаж и установка медицинского оборудования. В сентябре 2019 года было решено построить в пострадавшем от наводнения городе Тулуне высокотехнологичную больницу. Инфекционное отделение Тулунской городской больницы на 28 коек ведется на средства Сбербанка.

«Банк оперативно отреагировал на ситуацию с наводнением, разработав комплексную программу помощи пострадавшим, - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Один из ключевых элементов этой программы — строительство больницы, в которой остро нуждается город. Вскоре мы общими силами построим в Тулуне современное медицинское учреждение, оснащенное по последнему слову техники. Финансирование строительства инфекционного отделения больницы — это наш вклад в сохранение здоровья и спасение жизней жителей Тулуна».

Отделение будет собрано по модульной технологии, которая позволяет значительно сокращать сроки строительства и обеспечивать высокие стандарты качества при возведении важного социального объекта. Модули изготовлены в Твери и соответствуют эксплуатационным нормам и требованиям к лечебно-профилактическим учреждениям. Уникальная технология позволяет организовать «чистые зоны» с повышенным или пониженным атмосферным давлением, снабжением медицинскими газами, энергоснабжением и поддержанием в нормативных пределах заданных параметров температуры, влажности, чистоты воздуха и освещенности. После окончания монтажа здание будет полностью готово к использованию.

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