Белорусы, казахстанцы и украинцы просят посольство РФ помочь с выездом из США - посол

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США за содействием в выезде в РФ для воссоединения с семьями. Об этом сообщил в четверг посол в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

"Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями", - приводятся его слова в "Фейсбуке" дипмиссии.