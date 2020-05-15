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НОВОСТИ

Белорусы, казахстанцы и украинцы просят посольство РФ помочь с выездом из США - посол

10:00 15.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США за содействием в выезде в РФ для воссоединения с семьями. Об этом сообщил в четверг посол в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

"Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями", - приводятся его слова в "Фейсбуке" дипмиссии.

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