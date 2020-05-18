В Нидерландах наложен арест на два российских бренда водки

14:12 Источник: РБК

Представитель GML (холдинговая компания, отражающая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Джонатан Хилл сообщил РБК, что акционеры наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки Stolichnaya и Moskovskaya, принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».

Эти бренды могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре, а вырученные деньги отправятся бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации на $50 млрд, сказал Хилл.