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В Казахстане существенно упростили закон о митингах

15:32 21.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Казахстана существенно упростили закон о митингах. В городах страны будут организованы гайд-парки, а процедура уведомления о мирных собраниях сократится с 15-ти до пяти дней.

Закон полностью соответствует 21-й статье Международного Пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В документе прописаны базовые принципы мирных собраний: они должны быть законны, добровольны, не носить насильственного характера и не представлять опасности ни для государства, ни для граждан. Также исключены запреты и обязанности, ограничивающие деятельность журналистов.

Законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний в Казахстане» принял парламент, он вступит в силу после подписания президентом. Документ разработали в министерстве информации и общественного развития по поручению главы республики Касым-Жомарта Токаева.

«Мы формируем новую политическую культуру. На передний план выходят плюрализм мнений, альтернативные взгляды. Власть не считает, что несогласие – это деструктив», – отметил президент.

По мнению Токаева, обществу и государству пора адекватно отнестись к публичному выражению позиций. «И лучше к этому прийти самостоятельно, осознанно, а не вынужденно», – добавил глава Казахстана.

Прежний закон был принят 25 лет назад и, по мнению отечественных экспертов и международных наблюдателей, давно требовал концептуального пересмотра.  Говорит Москва

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