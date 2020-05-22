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НОВОСТИ

Религиозные объединения временно освободили от налоговых сборов

22:06 22.05.2020 Источник: НГ-Online

22 мая Государственная Дума приняла закон, в соответствии с которым религиозные организации освобождаются от уплаты налогов и авансовых платежей по ним, в том числе транспортному налогу, налогу на имущество, земельному налогу и.т.п., начисленных во втором квартале 2020 года; а также страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 г.

Льготы предоставляются централизованным религиозным организациям и входящим в их структуру местным организациям;социально ориентированным НКО, учредителями которых выступают религиозные объединения или их местные подразделения.

Местные религиозные организации, не входящие в структуры централизованных религиозных организаций, остались вне списка, объясняют правоведы. Кроме того,по новому закону, расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), пожертвованного указанным выше организациям, включаются в состав внереализационных расходов жертвователя, что уменьшает его налоговую базу по налогу на прибыль.

Редакция НГ-религий

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