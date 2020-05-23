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НОВОСТИ

Неизвестный, захвативший заложников в отделении Альфа-Банка в Москве задержан

15:30 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил офис Альфа- банка на Земляном Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Только что спецназ провел штурм здания Альфа-банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства", - сообщил собеседник агентства. 

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