Неизвестный, захвативший заложников в отделении Альфа-Банка в Москве задержан

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил офис Альфа- банка на Земляном Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Только что спецназ провел штурм здания Альфа-банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства", - сообщил собеседник агентства.