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НОВОСТИ

Москва проводит самое крупное в мире тестирование на антитела к COVID-19

17:09 23.05.2020

В ходе тестирования горожан на антитела к коронавирусу планируется в столице РФ обследовать 3-6 млн человек и это будет крупнейшее в мире исследование. По словам главы департамента здравохранения Москвы Алексея Хрипуна, это беспрецедентный проект изучения популяционного иммунитета.

По мнению столичных медиков, знание того, каков в Москве популяционный иммунитет, позволит подготовиться к следующей волне эпидемии коронавируса, которая, может быть отмечена в будущем.

Кровь для тестирования будут брать в 30 взрослых поликлиниках, в каждой поликлинике будет открыто по два процедурных кабинета. По словам Хрипуна, горожан буду извещать с 23 мая о результатах исследований о наличии иммуноглобулина G каждые две недели, и каждый месяц - об уровне иммуноглобулина М.

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