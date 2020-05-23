Москва проводит самое крупное в мире тестирование на антитела к COVID-19

17:09

В ходе тестирования горожан на антитела к коронавирусу планируется в столице РФ обследовать 3-6 млн человек и это будет крупнейшее в мире исследование. По словам главы департамента здравохранения Москвы Алексея Хрипуна, это беспрецедентный проект изучения популяционного иммунитета.

По мнению столичных медиков, знание того, каков в Москве популяционный иммунитет, позволит подготовиться к следующей волне эпидемии коронавируса, которая, может быть отмечена в будущем.

Кровь для тестирования будут брать в 30 взрослых поликлиниках, в каждой поликлинике будет открыто по два процедурных кабинета. По словам Хрипуна, горожан буду извещать с 23 мая о результатах исследований о наличии иммуноглобулина G каждые две недели, и каждый месяц - об уровне иммуноглобулина М.