Гонконг: Около 120 участников акции протеста задержаны полицией

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гонконгская полиция задержала в воскресенье около 120 демонстрантов, которые попытались собраться на акцию протеста против планов Пекина принять резолюцию о подготовке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге - специальном административном районе КНР. Об этом сообщила газета "Саут Чайна морнинг пост" со ссылкой на местную полицию.

По ее данным на 16:30 по местному времени (11:30 мск), около 120 человек, 40 из которых пытались соорудить баррикады на улицах Гонконга, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в торговых районах Козуэй-бэй и Ваньчай. Ранее издание сообщило о задержании нескольких человек, в том числе зампредседателя оппозиционной Партии народной власти Там Такчи.

Всего, как отмечает газета, на улицы Гонконга в воскресенье вышли тысячи протестующих. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов после их отказа разойтись в ответ на предупреждения сотрудников правоохранительных органов об их участии в незаконных собраниях и нарушении правил социального дистанцирования в условиях пандемии.

По свидетельству корр. ТАСС, под охрану были взяты правительственные объекты и офисы канцелярии центральных властей КНР - эти здания ограждены пластиковыми двухметровыми барьерами, наполненными водой. На ключевых перекрестках были видны патрули. Они останавливали и проверяли машины, вызывающие подозрение.