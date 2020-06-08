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Правила медосвидетельствования для водителей могут изменить

08:50 06.06.2020 Источник: Газета.Ru

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. Данный документ появился на федеральном портале нормативных правовых актов.

В этом документе указывается, что внести изменения в порядок медосвидетельствования, утвержденный приказом Министерства здравоохранения страны от 15 июня 2015 г. № 344н, необходимо для водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств). Проектом предусмотрено, что лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя осуществляются лишь в случае, если врач — психиатр-нарколог выявит симптомы заболевания.

Ранее Минздрав установил новый порядок медосмотра для водителей, который вступит в силу с 1 июля 2020 года. Так, для получения или обновления водительских прав необходимо сдать кровь и мочу. Тесты продемонстрируют наличие или отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ, а также биомаркера CDT — карбогидрат-дефицитного трансферрина, который указывает на хронический алкоголизм.  Газета.Ru

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