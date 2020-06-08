Правила медосвидетельствования для водителей могут изменить
08:50 06.06.2020 Источник: Газета.Ru
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. Данный документ появился на федеральном портале нормативных правовых актов.
В этом документе указывается, что внести изменения в порядок медосвидетельствования, утвержденный приказом Министерства здравоохранения страны от 15 июня 2015 г. № 344н, необходимо для водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств). Проектом предусмотрено, что лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя осуществляются лишь в случае, если врач — психиатр-нарколог выявит симптомы заболевания.
Ранее Минздрав установил новый порядок медосмотра для водителей, который вступит в силу с 1 июля 2020 года. Так, для получения или обновления водительских прав необходимо сдать кровь и мочу. Тесты продемонстрируют наличие или отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ, а также биомаркера CDT — карбогидрат-дефицитного трансферрина, который указывает на хронический алкоголизм. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 13:05 08.06.2020
- Население Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству
- 13:00 08.06.2020
- Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
- 12:32 08.06.2020
- ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
- 12:20 08.06.2020
- В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
- 12:05 08.06.2020
- Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
- 12:00 08.06.2020
- В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
- 11:32 08.06.2020
- Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
- 11:20 08.06.2020
- Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
- 11:19 08.06.2020
- Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
- 11:09 08.06.2020
- Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать