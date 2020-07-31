Данные по заразившимся коронавирусом на утро 31 июля
09:00 31.07.2020 Источник: Lenta.ru
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 31 июля превысило 17,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
По информации проекта, в мире заражены 17 241 298 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 260 тысяч. За весь период пандемии скончались 672 062 инфицированных, более 10 миллионов человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,49 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (около 2,6 миллиона человек), Индия (более 1,5 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (832 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (482 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 152 062 человека. Также высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает десять процентов. Lenta.Ru
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