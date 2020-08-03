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В конце года должен начаться серийный выпуск первого российского электромобиля - Мантуров

07:40 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta должен начаться в Тольятти в конце этого года, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, возможен экспорт этих машин.

"Понятно, что пандемия внесла свои коррективы в развитие проекта. <...>  Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом", - сказал он.

По словам министра, компании также понадобились дополнительные инвестиции в проект в размере 100 млн рублей. Вопрос о выделении средств должен рассмотреть экспертный совет Фонда развития промышленности в конце августа.

Ранее Мантуров сообщал, что серийный выпуск этих машин запланирован на первый квартал 2020 года. "На сегодняшний день получен код WMI, определяющий статус автопроизводителя, собраны предсерийные электромобили, этап сертификации автомобилей завершен на 70%. Идет опытно- промышленная сборка", - сказал он.

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