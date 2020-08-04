Частный мотодельтаплан разбился в Подмосковье, один человек погиб, один пострадал - ГУ МЧС

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и один пострадал при крушении мотодельтаплана в Подмосковье, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В районе 97-го км трассы М-1 упал частный мотодельтаплан. В результате один человек погиб и один пострадал", - сказал собеседник агентства.